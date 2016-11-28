На Харківщині чоловік незаконно перевозив 4 млн тонн мінеральних добрив

Так, подія сталася на 629 км автодороги Київ — Харків — Довжанський. Правоохоронці зупинили автомобіль “ГАЗ-3507”, під керуванням 21-річного жителя м. Харків. Під час огляду транспортного засобу з’ясувалося, що водій перевозив чотири тони мінеральних добрив (селитру) без відповідних документів.

Наразі автомобіль та вантаж доставлені до Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області для проведення подальшої перевірки та встановлення походження вантажу.