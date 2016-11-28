В Харьковской области мужчина незаконно перевозил 4 млн тонн минеральных удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харьковской области полицейские задержали автомобиль, которым мужчина незаконно перевозил четыре тонны минеральных удобрений (селитру) без соответствующих документов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УПД ГУ НП в Харьковской области.
Так, произошло это на 629 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. Правоохранители остановили автомобиль "ГАЗ-3507", под управлением 21-летнего жителя г. Харьков. При осмотре транспортного средства выяснилось, что водитель перевозил четыре тонны минеральных удобрений (селитру) без соответствующих документов.
Сейчас автомобиль и груз доставлены в Изюмский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для проведения дальнейшей проверки и установления происхождения груза.