На хабарі у 75 тис. грн затримано чиновника Одеської ОДА – Ю.Луценко

"Військовою прокуратурою затриманий начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської ОДА Сергій Помазан", - написав Ю.Луценко.

За його словами С.Помазан загалом отримав 75 000 гривень за сприяння у роботі суб'єкту підприємницької діяльності.

"Слідчі дії тривають", - уточнив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, посадовця Печерської РДА затримали на хабарі у понад 800 тис. грн.