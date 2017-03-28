На хабарі у 75 тис. грн затримано чиновника Одеської ОДА – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Співробітники військової прокуратури затримали на отриманні хабара начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської ОДА Сергія Помазана. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Військовою прокуратурою затриманий начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Одеської ОДА Сергій Помазан", - написав Ю.Луценко.
За його словами С.Помазан загалом отримав 75 000 гривень за сприяння у роботі суб'єкту підприємницької діяльності.
"Слідчі дії тривають", - уточнив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, посадовця Печерської РДА затримали на хабарі у понад 800 тис. грн.