На взятке в 75 тыс. грн задержан чиновник Одесской ОГА - Ю.Луценко

"Военной прокуратурой задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской ОГА Сергей Помазан", - написал Ю.Луценко.

По его словам С.Помазан в целом получил 75 тыс. гривен за содействие в работе субъекта предпринимательской деятельности.

"Следственные действия продолжаются", - уточнил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, должностного лица Печерской РГА поймали на взятке в 800 тыс. Грн .