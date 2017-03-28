На взятке в 75 тыс. грн задержан чиновник Одесской ОГА - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сотрудники военной прокуратуры задержали при получении взятки начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской ОГА Сергея Помазана. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Военной прокуратурой задержан начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Одесской ОГА Сергей Помазан", - написал Ю.Луценко.
По его словам С.Помазан в целом получил 75 тыс. гривен за содействие в работе субъекта предпринимательской деятельности.
"Следственные действия продолжаются", - уточнил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, должностного лица Печерской РГА поймали на взятке в 800 тыс. Грн .