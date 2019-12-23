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На Філіппінах померли 11 людей через отруєння кокосовим вином

На Філіппінах померли 11 людей через отруєння кокосовим вином

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Філіппінах 11 людей померли та ще 300 потрапили до лікарні після того, як випили кокосового вина, в тому числі, на різдвяних вечірках. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Щонайменше 11 людей померли та понад 300 потрапили до лікарні на Філіппінах після того, як випили кокосового вина, у тому числі під час святкування на різдвяній вечірці", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що отруєння сталося у двох провінціях – Лагуна та Кесон. Всі постраждалі вживали ламбаногу – напій, популярний у провінціях, і який вживають під час свят та урочистостей.

Також повідомляється, що вино було місцевого виробництва. Стан двох постраждалих покращився.

"Аналіз крові та залишки ламбаноги будуть зібрані та проаналізовані у понеділок", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що дехто купував вино на день народження, а іншим його подарували місцеві чиновники під час різдвяної вечірки.

"Нерегульоване виробництво та реалізація ламбаноги поширена на Філіппінах, і її часто виготовляють незаконно з небезпечними добавками", - додали в ЗМІ.

Вказано, що минулого року від споживання ламбаноги загинула 21 людина.

Нагадаємо, на Миколаївщині двоє далекобійників померли через вживання великої дози алкоголю.

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