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На Донеччині від COVID-19 помер лікар

На Донеччині від COVID-19 помер лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Новою жертвою коронавірусної хвороби на Донеччині став 62-річний лікар із Маріуполя. Про це на власній сторінці в Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.

"Коронавірусна хвороба забрала ще одне життя на Донеччині. Новою жертвою став 62-річний лікар із Маріуполя", - написав Кириленко.

Посадовець повідомив, що протягом середи, 21 жовтня, хворобу в області діагностували ще у 268 осіб, зокрема у 4 дітей.

“Через значне зростання кількості нових хворих значно ускладнюється первинна і вторинна статистична обробка інформації, тож у зведеннях можливі затримки. Зрештою, буде врахований кожен хворий, але на це може знадобитися трохи більше часу”, - додав Кириленко.

Нагадаємо, що в Україні вже 322 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 053.

Українські Національні Новини

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