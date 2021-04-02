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Поліція екстрадує кримінального авторитета з Грузії, нещодавно затриманого на Донеччині

Поліція екстрадує кримінального авторитета з Грузії, нещодавно затриманого на Донеччині

Київ • УНН

 • 13878 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліція Донеччини екстрадує кримінального авторитета з Грузії, який перебуваючи у розшуку за шахрайство в особливо великих розмірах втік до України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

“Понад десять років тому громадянин Грузії, 1978 року народження, вчинив на території своєї країни шахрайські дії в особливо великих розмірах. Переховуватися від покарання за злочин чоловік вирішив на території України. Тим часом на батьківщині 29 листопада 2011 року йому було заочно винесено судовий вирок — позбавлення волі на 10 років”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що свою злочинну діяльність іноземець продовжив в Україні.

“Однак цього разу йому не вдалося уникнути правосуддя. За скоєння злочинів, скоєних на території України, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, його було ув’язнено на 9 років на території нашої держави. В Україні чоловік мав кримінальний авторитет серед етнічних груп”, — зазначається в повідомленні.

Так, 1 квітня його термін покарання скінчився.

Проте співробітники карного розшуку встановили, що ув’язнений значиться в розшуку на території Грузії.

“Отже, вчора, 1 квітня, після виходу з виправної колонії за алгоритмом процесуальних дій його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі до фігуранта застосовано екстрадиційний арешт для забезпечення передачі його грузинським компетентним органам для виконання вироку суду”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Суд застосував тимчасовий арешт для іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях.

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