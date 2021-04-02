Полиция экстрадирует криминального авторитета из Грузии, задержанного ранее в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полиция Донекой области экстрадирует криминального авторитета из Грузии, который находясь в розыске за мошенничество в особо крупных размерах бежал в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Более десяти лет назад гражданин Грузии, 1978 года, совершил на территории своей страны мошеннические действия в особо крупных размерах. Скрываться от наказания за преступление мужчина решил на территории Украины. Между тем на родине 29 ноября 2011 года ему был заочно вынесен судебный приговор — лишение свободы на 10 лет”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что свою преступную деятельность иностранец продолжил в Украине.
“Однако на этот раз ему не удалось избежать правосудия. За совершение преступлений, совершенных на территории Украины, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, он был заключен на 9 лет на территории нашего государства. В Украине мужчина имел криминальный авторитет среди этнических групп”, — отмечается в сообщении.
Так 1 апреля его срок наказания истек.
Однако сотрудники уголовного розыска установили, что заключенный числится в розыске на территории Грузии.
“Итак, вчера, 1 апреля, после выхода из исправительной колонии по алгоритму процессуальных действий был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас в отношении фигуранта применен экстрадиционный арест для обеспечения передачи его грузинским компетентным органам для исполнения приговора суда”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Суд применил временный арест иностранца, который находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.