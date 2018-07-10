На Донеччині чоловік отримав вогнепальне поранення у власному дворі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 липня. УНН. Чоловік у Красногорівці отримав вогнепальне поранення ноги, перебуваючи біля власного будинку. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"О 13:00 до Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено чоловіка із вогнепальним пораненням ноги. Встановлено, що його потерпілий отримав, знаходячись біля власного будинку", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 60-річний чоловік вийшов за двір викинути сміття, коли почув хлопок та біль у нозі. Постраждалий перебуває у лікарні м. Курахове.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Центральному районі Маріуполя невідомий кинув у двір будинку пляшку з небезпечною речовиною.