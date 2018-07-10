В Донецкой области мужчина получил огнестрельное ранение в собственном дворе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 июля. УНН. Мужчина в Красногоровке получил огнестрельное ранение ноги, находясь возле собственного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"В 13:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его пострадавший получил, находясь возле собственного дома", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 60-летний мужчина вышел за двор выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге. Пострадавший находится в больнице г. Курахово.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Центральном районе Мариуполя неизвестный бросил во двор дома бутылку с опасным веществом.