В Донецкой области мужчина получил огнестрельное ранение в собственном дворе

"В 13:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его пострадавший получил, находясь возле собственного дома", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 60-летний мужчина вышел за двор выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге. Пострадавший находится в больнице г. Курахово.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Центральном районе Мариуполя неизвестный бросил во двор дома бутылку с опасным веществом.