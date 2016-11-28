На Донеччині батько поранив ножем дев'ятирічного сина

Так, від медиків швидкої допомоги до поліції надійшло повідомлення, що у приватному будинку м. Часів Яр вони виявили хлопчика 2007 року народження з різаною раною лівого передпліччя. Дитину для надання невідкладної медичної допомоги госпіталізовано до травматологічного відділення Бахмутської ЦРЛ.

За словами батька під час вживання спиртних напоїв разом із дружиною між ними виникла сварка, під час якої він з необережності наніс неповнолітньому сину різане тілесне ушкодження.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом внесені до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування триває.