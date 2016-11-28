В Донецкой области отец ранил ножом девятилетнего сына

Так, от медиков скорой помощи в полицию поступило сообщение, что в частном доме г. Часов Яр они обнаружили мальчика 2007 года рождения с резаной раной левого предплечья. Ребенка для оказания неотложной медицинской помощи госпитализировали в травматологическое отделение Бахмутской ЦРБ.

По словам отца во время употребления спиртных напитков вместе с женой между ними возникла ссора, во время которой он по неосторожности нанес несовершеннолетнему сыну резаное телесное повреждение.

Сведения об уголовном правонарушении по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.