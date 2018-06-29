На Донбасі бойовики застосували танк, є поранений - ООС

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, а по захисниках Новотошківського відпрацював ворожий танк. Це грубе порушення режиму припинення вогню задокументовано і матеріали передані до міжнародних організацій. Втрат серед особового складу на цьому напрямку немає.

Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети. Для примушення окупантів до припинення вогню наші захисники відкривали вогонь наявними вогневими засобами. Проте, внаслідок активних бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.

На Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки та Пісків зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів. На Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Широкине та Водяне, де ворог застосовував проти наших захисників гранатомети та стрілецьку зброю, а наші позиції біля Бердянського бойовики російських окупаційних військ випробували на міць 120-мм мінометною міною. Серед українських військовослужбовців на цьому напрямку втрат немає. Втрати ворога уточнюються.

Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій четверо наших захисників загинули, ще двоє отримали поранення.