На День Конституції Україну буде штормити
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Синоптики попереджають про значне ускладення погодних умов внаслідок злив, шквалів і граду по всій території України, крім Приазов'я, протягом 28-29 червня. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“28 червня в Україні, крім Приазов’я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі”, — йдеться у повідомленні № 16/14 про стихійні гідрометеорологічні явища (СГЯ).
Також у Києві 28 червня очікуються грози та град, шквали вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Наголошується, що вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях спостерігатиметься дуже сильний дощ.
Крім того, 29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.
Слід зазначити, що грозові фронти із Балтики просуваються на схід країни. Так, напередодні, 26 червня, у штормовому оголошенні мова йшла тільки про Правобережну Україну.
Як раніше повідомляв УНН, користувачі соціальних мереж поділились світлинами та відео із сюжетами про негоду в Ужгороді 12 червня. Зокрема, очевидці опублікували фотографії крупного граду, яким засипало місто.