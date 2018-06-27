На День Конституции Украину будет штормить

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Синоптики предупреждают о значительном осложнении погодных условий в результате ливней, шквалов и града по всей территории Украины, кроме Приазовья, в течение 28-29 июня. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди”, — говорится в сообщении № 16/14 о стихийных гидрометеорологических явлениях (СГЯ).

Также в Киеве 28 июня ожидаются грозы и град, шквалы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Отмечается, что ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и местами Закарпатской областях будет наблюдаться очень сильный дождь.

Кроме того, 29 июня в Карпатском регионе сильные дожди будут продолжаться.

Следует отметить, что грозовые фронты с Балтики продвигаются на восток страны. Так, накануне, 26 июня, в штормовом объявлении упоминалась только Правобережная Украина.

Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде 12 июня. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

Украинские Национальные Новости

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