На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 25 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, крім Дарницького, а саме — Північному, Південному, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Богатирська, Олени Теліги, Вишгородська, Володимирським узвозом.
Частково ускладнено рух проспектом Перемоги, Повітрофлотським проспектом, вулицями Борщагівська, Вадима Гетьмана, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Лесі Українки.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, 25 березня по Києву опадів не очікується. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
У Київській області 25 березня також без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.