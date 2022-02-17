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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На дахах київських висоток замайоріли синьо-жовті стяги

На дахах київських висоток замайоріли синьо-жовті стяги

Київ • УНН

 • 15357 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У соцмережах набирає обертів флешмоб #сильніколиразом, організований підприємцями на честь першого в нашій історії Дня Єднання, передає УНН.

На своїх сторінках у соцмережах компанії показали блакитні-жовті стяги на дахах найвищих хмарочосів української столиці. 7-ми метрові прапори або встановлювали на флагштоках, або тримали в руках.

Одне із таких відео уже набрало понад 28 000 переглядів.

Флешмоб ініціював забудовник Really Building. Естафету підхопили будівельні компанії Geos, Креатор-Буд Group, корпорація нерухомості Ріел, Edelburg Development, інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group.

Приєдналась до флешмобу #сильніколиразом і команда американо-української компанії “ITW systems”. Її засновник взагалі прилетів із США, щоб таким чином висловити підтримку Україні і команді.

Таким флешмобом компанії демонструють патріотизм, підтримку Україні та закликають до об’єднання в боротьбі проти спільного зовнішнього ворога.

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