На дахах київських висоток замайоріли синьо-жовті стяги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У соцмережах набирає обертів флешмоб #сильніколиразом, організований підприємцями на честь першого в нашій історії Дня Єднання, передає УНН.
На своїх сторінках у соцмережах компанії показали блакитні-жовті стяги на дахах найвищих хмарочосів української столиці. 7-ми метрові прапори або встановлювали на флагштоках, або тримали в руках.
Одне із таких відео уже набрало понад 28 000 переглядів.
Флешмоб ініціював забудовник Really Building. Естафету підхопили будівельні компанії Geos, Креатор-Буд Group, корпорація нерухомості Ріел, Edelburg Development, інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group.
Приєдналась до флешмобу #сильніколиразом і команда американо-української компанії “ITW systems”. Її засновник взагалі прилетів із США, щоб таким чином висловити підтримку Україні і команді.
Таким флешмобом компанії демонструють патріотизм, підтримку Україні та закликають до об’єднання в боротьбі проти спільного зовнішнього ворога.