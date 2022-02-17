На крышах киевских высоток взвились синие-желтые флаги
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В соцсетях набирает обороты флешмоб #сильніколиразом, организованный предпринимателями в честь первого в нашей истории Дня Единения, передает УНН.
На своих страницах в соцсетях компании показали сине-желтые флаги на крышах самых высоких небоскребов украинской столицы. 7-ми метровые флаги либо устанавливали на флагштоках, либо держали в руках.
Одно из таких видео уже набрало более 28 000 просмотров.
Флешмоб инициировал застройщик Really Building. Эстафету подхватили строительные компании Geos, Креатор-Буд Group, корпорация недвижимости Риэл, Edelburg Development, инвестиционно-девелоперская компания Taryan Group.
Присоединилась к флешмобу #сильніколиразом и команда американо-украинской компании “ITW systems”. Ее основатель вообще прилетел из США, чтобы таким образом выразить поддержку Украине и команде.
Таким флешмобом компании демонстрируют патриотизм, поддержку Украине и призывают к объединению в борьбе против общего внешнего врага.