На Чернігівщині зловмисник під погрозою сокири зґвалтував жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Чернігівській області зловмисник, погрожуючи застосуванням сокири, зґвалтував жінку. Про це повідомив сектор комунікації ГУНП у Чернігівській області, передає УНН.
"28 червня по допомогу до поліції звернулася громадянка. Вона повідомила, що за місцем мешкання її зґвалтували", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що напередодні увечері до будинку заявниці прийшов раніше судимий громадянин. Погрожуючи фізичним насильством, а саме застосуванням сокири, він вступив у статеві зносини з жінкою без її згоди.
Під час оглядів місця події вилучили сокиру та одяг підозрюваного. Останнього затримали в порядку статті 208 КПК України.
Відомості про подію внесли до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 КК України (зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який під погрозою ножа зґвалтував 10-річну дівчинку. З'ясувалося, що після зґвалтування зловмисник невстановленим предметом спричинив жертві колото-різане поранення шиї.