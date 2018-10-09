На Черкащині вантажівка перекинулася в кювет

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На автодорозі Київ – Знамянка у межах Черкаської області вантажівка з'їхала в кювет та перекинулася. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.