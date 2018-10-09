На Черкащині вантажівка перекинулася в кювет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На автодорозі Київ – Знамянка у межах Черкаської області вантажівка з'їхала в кювет та перекинулася. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"8 жовтня о 17:50 на автодорозі Київ – Знам'янка, неподалік села Ребедайлівка Кам'янського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля DAF. Як з'ясувалося, водій вантажівки з напівпричепом з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся, частково перекривши рух транспорту", – йдеться в повідомленні.
Застосувавши спеціальне обладнання, рятувальники відчепили напівпричіп від автомобіля та відбуксирували авто на узбіччя. Щоб запобігти загорянню, вогнеборці провели роботи по змиванню з дороги паливо-мастильних матеріалів, які вилилися з пошкодженої паливної системи.
"Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився. Внаслідок ДТП потерпілих немає", – уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, вантажівка з’їхала з мосту у Закарпатській області. Водій автомобіля загинув.