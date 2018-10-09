В Черкасской области грузовик перевернулся в кювет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На автодороге Киев – Знаменка в пределах Черкасской области грузовик съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"8 октября в 17:50 на автодороге Киев – Знаменка, возле села Ребедайловка Каменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля DAF. Как выяснилось, водитель грузовика с полуприцепом съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, частично перекрыв движение транспорта", – говорится в сообщении.
Применив специальное оборудование, спасатели отцепили полуприцеп от автомобиля и отбуксировали авто на обочину. Чтобы предотвратить возгорание, пожарные провели работы по смыву с дороги горюче-смазочных материалов, которые вылились из поврежденной топливной системы.
"Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался. В результате ДТП пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.
Напомним, грузовик съехал с моста в Закарпатской области. Водитель автомобиля погиб.