На Черкащині горіла церква
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 9 січня. УНН. В одному із сіл Звенигородського району на території Української православної церкви 7 січня виникла пожежа. Про це повідомили у ДСНС у Черкаській області, передає УНН-Центр.
На ліквідацію пожежі оперативно прибув черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини, який впродовж 15 хвилин приборкав полум’я.
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У результаті пожежі вогнем частково знищено покрівлю споруди, а також пошкоджено перекриття будівлі.