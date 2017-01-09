В Черкасской области горела церковь
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 9 января. УНН. В одном из сел Звенигородского района на территории Украинской православной церкви 7 января возник пожар. Об этом сообщили в ГСЧС в Черкасской области, передает УНН-Центр.
На ликвидацию пожара оперативно прибыл дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части, который в течение 15 минут укротил огонь.
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В результате пожара огнем частично уничтожена кровля здания, а также повреждены перекрытия здания.