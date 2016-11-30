На Буковині затримали українця, який намагався ввезти в Україну понад 5 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. НаБуковині прикордонники затримали українця, який намагався ввезти понад п'ять кілограмів “сонячного каміння” в Україну, помістивши коштовний товар в салон свого автомобіля. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні, близько обіду в пункт пропуску “Порубне” прикордонники виявили понад 5 кг бурштину в легковому автомобілі марки “Фольксваген” іноземної реєстрації, за кермом якого перебував житель Чернівецької області.
Наразі каміння вилучено представниками ДФС у Чернівецькій області, суму їхньої оцінки встановлюють. Матеріали щодо затримання передані до суду.