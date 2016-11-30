На Буковині затримали українця, який намагався ввезти в Україну понад 5 кг бурштину

КИЇВ. 30 листопада. УНН. НаБуковині прикордонники затримали українця, який намагався ввезти понад п'ять кілограмів “сонячного каміння” в Україну, помістивши коштовний товар в салон свого автомобіля. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.