На Буковине задержали украинца, который пытался ввезти в Украину более 5 кг янтаря

Сегодня, около полудня в пункт пропуска "Порубное" пограничники обнаружили более 5 кг янтаря в легковом автомобиле марки "Фольксваген" иностранной регистрации, за рулем которого находился житель Черновицкой области.

Сейчас камни изъяты представителями ГФС в Черновицкой области, сумма их оценки устанавливается. Материалы по задержанию переданы в суд.