На Буковине задержали украинца, который пытался ввезти в Украину более 5 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На Буковине пограничники задержали украинца, который пытался ввезти более пяти килограммов "солнечного камня" в Украину, поместив ценный товар в салон своего автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня, около полудня в пункт пропуска "Порубное" пограничники обнаружили более 5 кг янтаря в легковом автомобиле марки "Фольксваген" иностранной регистрации, за рулем которого находился житель Черновицкой области.
Сейчас камни изъяты представителями ГФС в Черновицкой области, сумма их оценки устанавливается. Материалы по задержанию переданы в суд.