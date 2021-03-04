На Буковині за добу зафіксували 561 випадок коронавірусу

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Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 4 березня, за останню добу 133 осіб одужали, 45 718 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 57 315 випадки хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 060 осіб.

За минулу добу Чернівецький обласний центр досліджував 1908 зразків.

Нагадаємо

У шести областях України, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, серед них — і Чернівецька область.