На Буковині за добу зафіксували 561 випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 561 новий випадок інфікування COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook, пише УНН.
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Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 4 березня, за останню добу 133 осіб одужали, 45 718 — з початку пандемії.
Так, загалом, на Буковині зафіксували 57 315 випадки хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 060 осіб.
За минулу добу Чернівецький обласний центр досліджував 1908 зразків.
Нагадаємо
У шести областях України, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, серед них — і Чернівецька область.