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На Буковині за добу зафіксували 561 випадок коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 561 новий випадок інфікування COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook, пише УНН.

Деталі

Глава ОДА опублікував увечері в середу інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 4 березня, за останню добу 133 осіб одужали, 45 718 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 57 315 випадки хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 060 осіб.

За минулу добу Чернівецький обласний центр досліджував 1908 зразків.

Нагадаємо

У шести областях України, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, серед них — і Чернівецька область.

Українські Національні Новини

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