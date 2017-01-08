На автодорогах Черкаської області знято тимчасове обмеження руху транспорту

Як повідомлялося раніше, Служба автомобільних доріг у Черкаській області у зв’язку з різким погіршенням погодних умов із снігопадами, хуртовинами, сніговими заметами, посиленням вітру до 15-22 м/с, на автодорогах загального користування Черкаської області з 10 години 8 січня 2017 року ввела тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту. Так, наразі всі обмеження руху транспорту на автодорогах області зняті.