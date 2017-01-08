На автодорогах Черкасской области снято временное ограничение движения транспорта
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 8 января. УНН. Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщает, что временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта, которое было введено с 10:00 8 января 2017, пока снято, информирует УНН-Центр.
Как сообщалось ранее, Служба автомобильных дорог в Черкасской области в связи с резким ухудшением погодных условий со снегопадами, метелями, снежными заносами, усилением ветра до 15-22 м / с, на автодорогах общего пользования Черкасской области с 10:00 8 января 2017 ввела временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта. Так, в настоящее время все ограничения движения транспорта на автодорогах области сняты.