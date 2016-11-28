На Андріївському узвозі відкриють чорний металевий фасад

“Поки йшло будівництво, всі були переконані, що фасад тимчасовий, „монтажний“. Але підходить час відкриття і завісу підняли. Виявилося, що будівлю театру, розташованого в серці старовинного Києва після реконструкції планують запустити в такому вигляді,” — проінформувала організація.

“Те, що ми сьогодні побачили — це дизайн крематорію, промислової вентиляційної системи. Або 1-2 блоку ЧАЕС, — які радянські інженери і архітектори також реалізували за допомогою чорних кубічних будівель, але ніяк не театру, розташованого на старовинній, найтуристичнішій вулиці столиці України,” — йдеться в повідомленні.

Джерело також порівнює дану споруду з “енергоблоком”, “театром-монстром”.

Крім того, в організації зазначають, що конструкція, котра м’яко не вписується в архітектуру Андріївського узвозу може зашкодити міжнародному іміджу Києва і всій Україні, адже саме за центральними туристичними вулицями столиці гості країни і міста складають свою думку про Київ і країну в цілому.

Нагадаємо, що з 25 червня Андріївський узвіз у Києві став пішохідним.