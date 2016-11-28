На Андреевском спуске откроют черный металлический фасад
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В этот вторник, 29 ноября, около 14.00 должно состояться открытие громоздкого фасада с металлической вагонки на Андреевском спуске. Об этом говорится в сообщении общества Андреевского спуска в Facebook, передает УНН.
"Пока шло строительство, все были убеждены, что фасад временный, "монтажный". Но подходит время открытия и занавес подняли. Оказалось, что здание театра, расположенного в сердце старинного Киева после реконструкции планируют запустить в таком виде", - проинформировала организация.
"То, что мы сегодня увидели - это дизайн крематория, промышленной вентиляционной системы. Или 1-2 блока ЧАЭС, - которые советские инженеры и архитекторы также реализовали с помощью черных кубических зданий, но никак не театра, расположенного на старинной, туристической улице столицы Украины", - говорится в сообщении.
Источник также сравнивает данное здание с "энергоблоком", "театром-монстром".
Кроме того, в организации отмечают, что конструкция, которая мягко не вписывается в архитектуру Андреевского спуска может повредить международному имиджу Киева и всей Украины, ведь именно за центральными туристическими улицам столицы гости страны и города составляют свое мнение о Киеве и стране в целом.
Напомним, что с 25 июня Андреевский спуск в Киеве стал пешеходным.