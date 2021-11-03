На 3 листопада встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національний банк України на 3 листопада 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 514.5212 грн;
Срібло — 20.0450 грн;
Платина — 891.8465 грн;
Паладій — 1 721.9385 грн.
У порівнянні з 2 листопада курс золота та платини підвищився, а срібла та паладію впав.