На 3 листопада встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 514.5212 грн;

Срібло — 20.0450 грн;

Платина — 891.8465 грн;

Паладій — 1 721.9385 грн.

У порівнянні з 2 листопада курс золота та платини підвищився, а срібла та паладію впав.