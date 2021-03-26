На 26 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 562.7795 грн;

Срібло — 22.2445 грн;

Платина — 1 046.4032 грн;

Паладій — 2 378.9746 грн.

У порівнянні з 25 березня курс золота і паладію зріс, а курс срібла та платини - впав.