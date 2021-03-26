На 26 березня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Національний банк України на 26 березня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 562.7795 грн;
Срібло — 22.2445 грн;
Платина — 1 046.4032 грн;
Паладій — 2 378.9746 грн.
У порівнянні з 25 березня курс золота і паладію зріс, а курс срібла та платини - впав.