На 2 лютого встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національний банк України на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок 2 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 643.6077 грн;
Срібло — 20.8575 грн;
Платина — 949.6304 грн;
Паладій — 2 166.2029 грн.
У порівнянні з 1 лютого курс золота, срібла та платини зріс, паладію впав:
Золото — +4,224грн;
Срібло — +0,175 грн;
Платина — +20,795 грн;
Паладій — -19,090 грн.