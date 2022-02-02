На 2 лютого встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок 2 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 643.6077 грн;

Срібло — 20.8575 грн;

Платина — 949.6304 грн;

Паладій — 2 166.2029 грн.

У порівнянні з 1 лютого курс золота, срібла та платини зріс, паладію впав:

Золото — +4,224грн;

Срібло — +0,175 грн;

Платина — +20,795 грн;

Паладій — -19,090 грн.