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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78182 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На 2 лютого встановлено ціну на банківські метали

На 2 лютого встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 12329 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національний банк України на 2 лютого 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок 2 лютого встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 643.6077 грн;

Срібло — 20.8575 грн;

Платина — 949.6304 грн;

Паладій — 2 166.2029 грн.

У порівнянні з 1 лютого курс золота, срібла та платини зріс, паладію впав:

Золото — +4,224грн;

Срібло — +0,175 грн;

Платина — +20,795 грн;

Паладій — -19,090 грн.

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