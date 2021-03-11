На 11 березня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Національний банк України на 11 березня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 525.3235 грн;
Срібло — 22.9415 грн;
Платина — 1039.7001 грн;
Паладій — 2 041.8606 грн.
У порівнянні з 10 березня, курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.