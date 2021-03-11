На 11 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 525.3235 грн;

Срібло — 22.9415 грн;

Платина — 1039.7001 грн;

Паладій — 2 041.8606 грн.

У порівнянні з 10 березня, курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.