На 11 марта установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Национальный банк Украины на 11 марта 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 525.3235 грн;
Серебро - 22.9415 грн;
Платина - 1039.7001 грн;
Палладий - 2 041.8606 грн.
По сравнению с 10 марта, курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.