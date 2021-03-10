На 10 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 524.0587 грн;

Срібло — 22.9212 грн;

Платина — 1 037.4849 грн;

Паладій — 2 051.7785 грн.

У порівнянні з 9 березня, курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.