На 10 марта установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальный банк Украины на 10 марта 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 524.0587 грн;
Серебро - 22.9212 грн;
Платина - 1 037.4849 грн;
Палладий - 2 051.7785 грн.
По сравнению с 9 марта, курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.