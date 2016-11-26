Н.Савченко: я готова вийти на Майдан по сторону барикад проти влади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Надія Савченко заявила про готовність ще раз вийти на Майдан, вже по ту сторону барикад, яка буде проти влади. Про це заявила Герой України, нардеп Надія Савченко у прямому ефірі Шустер-LIVE, передає УНН.
“І я готова ще раз вийти на Майдан, і скоріш за все по ту сторону барикад, яка буде стояти проти влади, не скоріш за все, а точно,” — заявила Н.Савченко.
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“Ми виграли максимум того, що ми могли виграти з Майдану. Ми виграли точно поставлену точку відліку часу на перемогу. Поки що Майдан не міг дати нічого більшого. Але ми почали і ми це закінчимо перемогою над своїми і над чужими ворогами,” — прокоментувала Н.Савченко результати третьої річниці Революції Гідності.
Як повідомляв УНН, голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що питання виключення з фракції народного депутата Н.Савченко не обговорюється.
Нагадаємо, 26 жовтня народний депутат Н.Савченко приїхала в Москву, де Верховний суд РФ розглядає апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.