Н.Савченко: я готова вийти на Майдан по сторону барикад проти влади

“І я готова ще раз вийти на Майдан, і скоріш за все по ту сторону барикад, яка буде стояти проти влади, не скоріш за все, а точно,” — заявила Н.Савченко.

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“Ми виграли максимум того, що ми могли виграти з Майдану. Ми виграли точно поставлену точку відліку часу на перемогу. Поки що Майдан не міг дати нічого більшого. Але ми почали і ми це закінчимо перемогою над своїми і над чужими ворогами,” — прокоментувала Н.Савченко результати третьої річниці Революції Гідності.

Як повідомляв УНН, голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що питання виключення з фракції народного депутата Н.Савченко не обговорюється.

Нагадаємо, 26 жовтня народний депутат Н.Савченко приїхала в Москву, де Верховний суд РФ розглядає апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.