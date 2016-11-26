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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Н.Савченко: я готова выйти на Майдан по сторону баррикад против власти

Киев • УНН

 • 11203 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Надежда Савченко заявила о готовности еще раз выйти на Майдан, уже по ту сторону баррикад, которая будет против власти. Об этом заявила Герой Украины, нардеп Надежда Савченко в прямом эфире Шустер-LIVE, передает УНН.

Н.Савченко: я готова выйти на Майдан по сторону баррикад против власти

"И я готова еще раз выйти на Майдан, и скорее всего по ту сторону баррикад, которая будет стоять против власти, не скорее всего, а точно", - заявила Н.Савченко.

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"Мы выиграли максимум того, что мы могли выиграть с Майдана. Мы выиграли точно поставленную точку отсчета времени на победу. Пока Майдан не мог дать ничего больше. Но мы начали и мы это закончим победой над своими и над чужими врагами ", - прокомментировала Н.Савченко результаты третьей годовщины Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что вопрос исключения из фракции народного депутата Н.Савченко не обсуждается.

Напомним, 26 октября народный депутат Н.Савченко приехала в Москву, где Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор украинцам Станислава Клих и Николая Карпюка.

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