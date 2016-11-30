Н.Назарбаєв закликав Д.Трампа “поглибити співпрацю з РФ” в урегулюванні української кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у телефонній розмові з обраним майбутнім президентом США Дональдом Трампом закликав його поглиблювати російсько-американську співпрацю в урегулюванні української кризи, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зазначається, що двома сферами для такого поглиблення співпраці США й Росії Н.Назарбаєв назвав боротьбу з тероризмом і зміцнення глобальної ядерної безпеки.
Повідомляється, що у відповідь Д.Трамп заявив, що з великим оптимізмом дивиться на перспективи співпраці Вашингтона і Москви.
Нагадаємо, Д.Трамп під час виборчої кампанії виступив із деякими заявами, що сприймалися як антиукраїнські; зокрема, він заявляв про готовність розглянути визнання належності Криму Росії, на яку претендує Москва. Він також і під час кампанії, і вже після обрання висловлювався за поліпшення відносин із Росією і виступив із цілою низкою інших заяв, які дали підстави критикам говорити про його проросійську позицію.