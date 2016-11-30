Н.Назарбаев призвал Д.Трампа "углубить сотрудничество с РФ" в урегулировании украинского кризиса

Отмечается, что двумя сферами для такого углубления сотрудничества США и России Н.Назарбаев назвал борьбу с терроризмом и укрепление глобальной ядерной безопасности.

Сообщается, что в ответ Д.Трамп заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы.

Напомним, Д.Трамп во время избирательной кампании выступил с некоторыми заявлениями, которые воспринимались как антиукраинские; в частности, он заявлял о готовности рассмотреть признание принадлежности Крыма России, на который претендует Москва. Он также и во время кампании, и уже после избрания высказывался за улучшение отношений с Россией и выступил с целым рядом других заявлений, которые дали основания критикам говорить о его пророссийской позиции.