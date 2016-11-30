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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Н.Назарбаев призвал Д.Трампа "углубить сотрудничество с РФ" в урегулировании украинского кризиса

Киев • УНН

 • 9898 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре с избранным будущим президентом США Дональдом Трампом призвал его углублять российско-американское сотрудничество в урегулировании украинского кризиса, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Н.Назарбаев призвал Д.Трампа "углубить сотрудничество с РФ" в урегулировании украинского кризиса

Отмечается, что двумя сферами для такого углубления сотрудничества США и России Н.Назарбаев назвал борьбу с терроризмом и укрепление глобальной ядерной безопасности.

Сообщается, что в ответ Д.Трамп заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы.

Напомним, Д.Трамп во время избирательной кампании выступил с некоторыми заявлениями, которые воспринимались как антиукраинские; в частности, он заявлял о готовности рассмотреть признание принадлежности Крыма России, на который претендует Москва. Он также и во время кампании, и уже после избрания высказывался за улучшение отношений с Россией и выступил с целым рядом других заявлений, которые дали основания критикам говорить о его пророссийской позиции.

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