Н.Назарбаєв не проти, аби Астану перейменували на його честь

Н.Назарбаєв наголосив, що ініціатива про зміну назви столиці - не від нього, а від парламенту.

"У парламенті припустили, що, можливо, навіть столицю перейменувати моїм ім'ям. Я таких припущень нікому не висловлював і не говорив", - зазначив президент.

За його словами, "будь-яке питання, тим більше перейменування міст і населених пунктів, ми будемо вирішувати дуже виважено".

Н.Назарбаєв зазначив, що парламент є самостійним і має право ухвалювати рішення і вислювлювати свою думку.

Він також додав, що країна скоро святкуватиме 25-річчя незалежності, і подякував парламенту, який "відзначив його роль в процесі розвитку країни".

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв займає пост президента Казахстану з квітня 1990 року.

Раніше депутат нижньої палати парламенту Казахстану Каниш Султанов заявив, що столиця Казахстану Астана може бути перейменована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загіпа Балієва запропонувала перейменувати Астану в місто Назарбаєв.

Голова Конституційної ради Казахстану Ігор Рогов допустив можливість обговорення на референдумі ще однієї ініціативи депутатів: закріпити в преамбулі конституції країни заслуги президента Назарбаєва.