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Н.Назарбаєв не проти, аби Астану перейменували на його честь

Київ • УНН

 • 8184 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що можливе рішення про перейменування столиці країни Астани на його честь слід ухвалити "виважено". Про це він заявив на нараді Національної комісії з модернізації, фрагмент відеозапису якого розмістила прес-служба казахстанського лідера, передає УНН із посиланням на ВВС.

Н.Назарбаєв не проти, аби Астану перейменували на його честь

Н.Назарбаєв наголосив, що ініціатива про зміну назви столиці - не від нього, а від парламенту.

"У парламенті припустили, що, можливо, навіть столицю перейменувати моїм ім'ям. Я таких припущень нікому не висловлював і не говорив", - зазначив президент.

За його словами, "будь-яке питання, тим більше перейменування міст і населених пунктів, ми будемо вирішувати дуже виважено".

Н.Назарбаєв зазначив, що парламент є самостійним і має право ухвалювати рішення і вислювлювати свою думку.

Він також додав, що країна скоро святкуватиме 25-річчя незалежності, і подякував парламенту, який "відзначив його роль в процесі розвитку країни".

Нагадаємо, Нурсултан Назарбаєв займає пост президента Казахстану з квітня 1990 року.

Раніше депутат нижньої палати парламенту Казахстану Каниш Султанов заявив, що столиця Казахстану Астана може бути перейменована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загіпа Балієва запропонувала перейменувати Астану в місто Назарбаєв.

Голова Конституційної ради Казахстану Ігор Рогов допустив можливість обговорення на референдумі ще однієї ініціативи депутатів: закріпити в преамбулі конституції країни заслуги президента Назарбаєва.

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