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Н.Назарбаев не против, чтобы Астану переименовали в его честь

Киев • УНН

 • 8184 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что возможное решение о переименовании столицы страны Астаны в его честь следует принять "взвешенно". Об этом он заявил на совещании Национальной комиссии по модернизации, фрагмент видеозаписи которого разместила пресс-служба казахстанского лидера, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Н.Назарбаев не против, чтобы Астану переименовали в его честь

Н.Назарбаев отметил, что инициатива об изменении названия столицы - не от него, а от парламента.

"В парламенте предположили, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - отметил президент.

По его словам, "любой вопрос, тем более переименования городов и населенных пунктов, мы будем решать очень взвешенно".

Н.Назарбаев отметил, что парламент является самостоятельным и имеет право принимать решения и высказывать свое мнение.

Он также добавил, что страна скоро будет праздновать 25-летие независимости, и поблагодарил парламент, "отметил его роль в процессе развития страны".

Напомним, Нурсултан Назарбаев занимает пост президента Казахстана с апреля 1990 года.

Ранее депутат нижней палаты парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.

Председатель Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов допустил возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: закрепить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.

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