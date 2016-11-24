Н.Назарбаев не против, чтобы Астану переименовали в его честь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что возможное решение о переименовании столицы страны Астаны в его честь следует принять "взвешенно". Об этом он заявил на совещании Национальной комиссии по модернизации, фрагмент видеозаписи которого разместила пресс-служба казахстанского лидера, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Н.Назарбаев отметил, что инициатива об изменении названия столицы - не от него, а от парламента.
"В парламенте предположили, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - отметил президент.
По его словам, "любой вопрос, тем более переименования городов и населенных пунктов, мы будем решать очень взвешенно".
Н.Назарбаев отметил, что парламент является самостоятельным и имеет право принимать решения и высказывать свое мнение.
Он также добавил, что страна скоро будет праздновать 25-летие независимости, и поблагодарил парламент, "отметил его роль в процессе развития страны".
Напомним, Нурсултан Назарбаев занимает пост президента Казахстана с апреля 1990 года.
Ранее депутат нижней палаты парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента. А депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.
Председатель Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов допустил возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: закрепить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.