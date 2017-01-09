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Н.Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати в Венесуелі

Н.Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро зробив оголошення про нове підвищення рівня мінімальної зарплати на тлі інфляції, передає УНН з посиланням на Globovision.

“Я хочу сказати, що з січня пенсії і мінімальні зарплати будуть в розмірі 40 638 боліварів, а з урахуванням 63 720 боліварів на покупку основного продуктового кошика, мінімальний дохід сягне 104 358 боліварів,” — сказав він.

Відзначається, що за курсом “чорного ринку”, що становить 3,3 тисячі боліварів за 1 дол., мінімальна зарплата в Венесули досягне приблизно 31 дол.

Як повідомляв УНН, уряд Венесуели продовжив термін обігу банкнот номіналом 100 боліварів до початку 2017 року.

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