Н.Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал объявление о новом повышении уровня минимальной зарплаты на фоне инфляции, передает УНН со ссылкой на Globovision.
"Я хочу сказать, что с января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учетом 63720 боливаров на покупку основного продуктовой корзины, минимальный доход составит 104 358 боливаров", - сказал он.
Отмечается, что по курсу "черного рынка", что составляет 3,3 тысячи боливаров за 1 долл., минимальная зарплата в Венесулы достигнет примерно 31 долл.
Как сообщал УНН, правительство Венесуэлы продлило срок обращения банкнот номиналом 100 боливаров до начала 2017 года.