Н.Холодницький: у справі М.Мартиненка зібрано достатньо доказів для оголошення підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що слідством зібрано достатньо доказів для оголошення підозри, передає УНН.
"Ми розпочали фактично перший етап відносно конкретних осіб по даному провадженню. Слідством зібрано достатньо даних для оголошення підозри. Тепер має розпочатись кримінальний процес для доведення цієї справи до суду та складення обвинувального акту. Законом передбачено два місяці, щоб детективи і прокурори зібрали всі докази, які підтверджують факт злочину і скерували акт до суд", - сказав він.
Нагадаємо, НАБУ і САП клопотатимуть про арешт М.Мартиненка з можливістю 300 млн грн застави.
Як повідомляв УНН, 20 квітня М.Мартиненка затримали. Н.Холодницький повідомив, що САП погодила повідомлення про підозру екс-депутату.
За його словами, правова кваліфікація дій - ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.