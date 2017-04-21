Н.Холодницький: в деле Н.Мартыненко собрано достаточно доказательств для объявления подозрения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25766 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89622 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145777 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112672 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114049 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110976 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103131 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106655 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151069 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Н.Холодницький: в деле Н.Мартыненко собрано достаточно доказательств для объявления подозрения

Н.Холодницький: в деле Н.Мартыненко собрано достаточно доказательств для объявления подозрения

Киев  •  УНН

 • 8429 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что следствием собрано достаточно доказательств для объявления подозрения, передает УНН.

"Мы начали фактически первый этап в отношении конкретных лиц по данному производству. Следствием собрано достаточно данных для объявления подозрения. Теперь должен начаться уголовный процесс для доведения этого дела в суд и составления обвинительного акта. Законом предусмотрено два месяца, чтобы детективы и прокуроры собрали все доказательства, подтверждающие факт преступления и направили акт в суд", - сказал он.

Напомним, НАБУ и САП ходатайствовать об аресте Н.Мартыненко с возможностью 300 млн грн залога.

Как сообщал УНН, 20 апреля Н.Мартыненко задержали. Н.Холодницький сообщил, что САП согласовала сообщение о подозрении экс-депутату.

По его словам, правовая квалификация действий - ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

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