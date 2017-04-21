Н.Холодницький: в деле Н.Мартыненко собрано достаточно доказательств для объявления подозрения

"Мы начали фактически первый этап в отношении конкретных лиц по данному производству. Следствием собрано достаточно данных для объявления подозрения. Теперь должен начаться уголовный процесс для доведения этого дела в суд и составления обвинительного акта. Законом предусмотрено два месяца, чтобы детективы и прокуроры собрали все доказательства, подтверждающие факт преступления и направили акт в суд", - сказал он.

Напомним, НАБУ и САП ходатайствовать об аресте Н.Мартыненко с возможностью 300 млн грн залога.

Как сообщал УНН, 20 апреля Н.Мартыненко задержали. Н.Холодницький сообщил, что САП согласовала сообщение о подозрении экс-депутату.

По его словам, правовая квалификация действий - ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.