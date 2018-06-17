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МЗС Японії заявив, що поки про скорочення військ США в Південній Кореї "не може бути й мови"

Київ • УНН

 • 9097 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Питання про скорочення військового контингенту США в Південній Кореї зараз не розглядається. Про це заявив у неділю в інтерв’ю телеканалу NHK глава японського зовнішньополітичного відомтсва Таро Коно, передає УНН.

“Скорочення присутності збройних сил США в Південній Кореї зараз не розглядається, незважаючи на проведення першої зустрічі лідерів Сполучених Штатів та КНДР, — сказав міністр. — Про це не може бути й мови доти, поки ситуація в області безпеки у регіоні не зміниться кардинальним чином”.

КНДР не відійде від свого зобов’язання провести повну денуклеаризацію в обмін на гарантії безпеки з боку США, вважає Таро Коно.

“У Північній Кореї обіцянку вищого керівника має особливе значення, особливо якщо воно дано в письмовому вигляді, — сказав міністр. — Важливо і те, що про повну денуклеаризацію повідомлено всередині країни. Я вважаю, що в такій ситуації Північна Корея не відійде від свого зобов’язання”.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин під час історичної зустрічі на вищому рівні з президентом США Дональдом Трампом, що пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року заявив про можливість провести двосторонню зустріч з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе.

Глава зовнішньополітичного відомства Японії Таро Коно опрацьовує питання про зустріч зі своїм північнокорейським колегою Лі Ен Хо, на якій будуть обговорюватися перспективи можливого візиту в Пхеньян японського прем’єр-міністра Сіндзо Абе.

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