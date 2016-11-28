МЗС України висловило протест щодо продовження арешту Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти рішення Лефортовського районного суду міста Москва у РФ продовжити арешт українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня і вимагає негайного його звільнити. Про це у своєму мікроблозі Twitter написала речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Політично вмотивована справа. Черговий заручник агресії РФ. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення Р.Сущенка”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 січня.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.