МИД Украины выразило протест о продлении ареста Р.Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает протест против решения Лефортовского районного суда города Москва в РФ продлить арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января и требует немедленного его освободить. Об этом в своем микроблоге Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Р.Сущенко", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня суд в РФ продлил арест Р.Сущенка до 30 января.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.