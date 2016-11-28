МИД Украины выразило протест о продлении ареста Р.Сущенко

"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Р.Сущенко", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня суд в РФ продлил арест Р.Сущенка до 30 января.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.